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17:12   27 Ноября 2020
Россия

Глава Минздрава рассказал, когда в РФ закончится эпидемия коронавируса

Глава Минздрава рассказал, когда в РФ закончится эпидемия коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда в России может закончиться эпидемия коронавируса. По его словам, это может случиться уже в следующем году.

«Эпидемия COVID-19 может завершиться в России в 2021 году, для этого делается все необходимое», — сказал министр.

По состоянию на 27 ноября 2020 года в стране зафиксировано 2 169 424 случая заражения вирусом COVID-19.

«Политика Сегодня» уже писала, какие ограничения в связи с пандемией введены в Санкт-Петербурге, Москве и некоторых регионах России.

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#россия #эпидемия #минздрав #коронавирус

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