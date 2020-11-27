По словам Мурашко, это может произойти уже в 2021 году.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда в России может закончиться эпидемия коронавируса. По его словам, это может случиться уже в следующем году.

«Эпидемия COVID-19 может завершиться в России в 2021 году, для этого делается все необходимое», — сказал министр.

По состоянию на 27 ноября 2020 года в стране зафиксировано 2 169 424 случая заражения вирусом COVID-19.

«Политика Сегодня» уже писала, какие ограничения в связи с пандемией введены в Санкт-Петербурге, Москве и некоторых регионах России.