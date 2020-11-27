Пенсионеров предупредили о приостановке выплат из-за нововведений ПФР

Некоторые российские пенсионеры рискуют лишиться положенных им выплат из-за новых проверок Пенсионного фонда России (ПФР). Старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков уверен, что это поможет Фонду заработать.

Некоторые российские пенсионеры рискуют лишиться положенных им выплат из-за новых проверок Пенсионного фонда России. Старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков уверен, что это поможет фонду заработать.

Тем пожилым россиянам, которые получают пенсию по почте, необходимо подтвердить факт получения денег. В противном случае начисления могут прекратиться, MagadanMedia.Аналогичная мера коснется инвалидов, не прошедших переосвидетельствование. При этом нововведение не затронет пенсионеров, которые получают деньги на счет кредитной организации.

Впрочем, в ПФР готовы рассматривать каждый случай в отдельности, организация поможет с восстановлением процесса получения положенных денег. Экономист в беседе с изданием URA.ru затруднился ответить, сколько людей лишатся пенсий.

«Информация закрыта. Закрытие информации — это сокрытие фальсификаций. ПФР сократит свои выплаты с помощью этой меры. Если вы по регионам ездили, то вы увидите, какие шикарные здания у пенсионных фондов. Они берутся вот от таких сэкономленных пенсий», — считает Жаворонков.

Останавливать таким образом выплаты нельзя, убежден собеседник издания. По мнению экономиста, останавливать выплаты таким образом категорически нельзя, ведь единственным основанием для прекращения начисления пенсии может быть смерть человека.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы предсказал упразднение Пенсионного фонда и выплату пенсий гражданам напрямую. Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» исключил возможность такого сценария. У сенатора к прогнозу Жириновского возникли вопросы.