Кабмин ФРГ не стал называть предметы со следами "Новичка" в деле Навального

Кабинет министров ФРГ отказался раскрывать предметы, на которых якобы обнаружили следы отравляющего вещества "Новичок" в деле блогера Алексея Навального.

Кабинет министров ФРГ отказался раскрывать предметы, на которых якобы обнаружили следы отравляющего вещества "Новичок" в деле блогера Алексея Навального.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт выступил на брифинге 27 ноября. Зайберт не уточнил, что Германии известно о предметах с "отравляющим веществом". По словам представителя, на этот вопрос уже дали письменный ответ.

Немецкая сторона ранее якобы обнаружила другие предметы, кроме бутылки, со следами яда группы "Новичок". В Германии активно продвигали версию "отравления" Навального этим веществом. Однако в Россию результаты анализов блогера передавать отказались.

Алексея Навального ранее раскритиковали общественники движения "Волонтеры-медики" за нападки на врачей, пишет ФАН. Блогер негативно высказывался в сторону медицинских сотрудников после его госпитализации в Омске.