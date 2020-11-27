Рар: рекомендации США для Deutsche Bank вызвали ужас в Германии

Эксперт объяснил, почему советы американцев в Германии называют «настоящей» катастрофой.

Deutsche Bank должен прекратить любые бизнес-контакты с Россией и закрыть все свои проекты на территории страны. Такое требование немецким финансистам выдвинули американцы. Банк пытался вернуть прежнее экономическое влияние после скандала с отмыванием денег 2015 года. Теперь против этого выступают власти штата Нью-Йорк, а не только Министерство финансов США.

В Германии такие требования вызовут «ужас», заявил немецкий политолог Александр Рар. Он обратил внимание, что властям страны не остается ничего другого, как последовать указанию американцев.

«Сегодня Америка настолько сильна, что может себе позволить использовать все рычаги давления и относиться к союзникам, как к вассалам. Штаты действуют исключительно с позиции собственных интересов», — цитирует Рара издание «Взгляд».

За последние несколько лет Deutsche Bank значительно сократил свою деятельность на территории РФ. Если эта тенденция продолжится, то для финансового конгломерата это обернется настоящей катастрофой, добавил политолог.

Парламентарии Бундестага занимают более радикальную позицию: они посоветовали «выкинуть рекомендации США в урну». Депутат Вальдемар Гердт назвал заявления американцев «пустыми семенами», которым нужно «засохнуть».

«Политика Сегодня» уже писала, как с Deutsche Bank связан с действующим президентом США Дональдом Трампом. Большая часть его долга принадлежит этому банку, который официально комментировать связи с президентом США наотрез отказывается. За несколько дней до выборов анонимный источник из числа представителей банка рассказал информационному изданию Reuters, что сотрудничество с Трампом финансистам из Германии порядком поднадоело.