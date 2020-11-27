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16:53   27 Ноября 2020
Политика

Ирландский депутат сообщил российским "оппозиционерам" о коррупции в Европе

Ирландский депутат сообщил российским "оппозиционерам" о коррупции в Европе

Депутат из Ирландии Мик Валес рассказал российским "оппозиционерам" о коррупции в Европе, передает РИА Новости.

Блогер Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Владимир Милов и Илья Яшин приняли участие в дебатах в комитете по иностранным делам ЕП. Валес рассказал россиянам, что в Европе хватает коррупции.

Ирландский депутат высказал недовольство из-за пристального внимания европейских коллег к демократии в соседних с ЕС восточноевропейских странах. В то время как они игнорируют обстановку в других государствах. Парламентарий отметил, что не считает антироссийские санкции правильными, потому что они жестко ударяют по людям.

Представители российской "оппозиции" и европейские коллеги депутата не согласились с мнением Валеса, но при этом не стали комментировать его выступление.

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#европа #коррупция #навальный #еп

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