Голые и смешные туристы вынудили деревню Фуккинг сменить название

Путешественники специально приезжали сделать фото у знака и творили рядом различные непотребства.

Жители австрийской деревни, название которой повторяет самое распространенное ругательство в английском языке, а на русском звучит как Фуккинг, задумались о переименовании из-за туристов. Путешественники, как сообщает немецкое издание Der Spiegel, часто приезжают, только ради кадров с надписью на указателе. Теперь же, благодаря стараниям фуккингчан, населенный пункт получит название Fugging (Фуггинг).

Как отмечается в статье, деревня находится в округе Браунау-ам-Инн в Верхней Австрии, примерно в десяти километрах от баварской границы. Мэр коммуны Тарсдорфа, к которой относится Фуккинг, подтвердила, что администрация приняла решение о переименовании деревни.

«Мне правда не хочется еще как-то комментировать [эту новость]. Нам хватило шумихи в медиа за все это время», — сообщила мэр.

Туристы специально приезжали со всех концов Европы сфотографироваться у знака и досаждали местным жителям непристойным поведением: позировали нагишом и даже занимались сексом. Власти устанавливали бетонный блок рядом, чтобы предотвратить кражи таблички, но некоторые умудрялись и увозить указатель с собой.

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