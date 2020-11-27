Цены на продукты в России выросли на 4% в 2020 году

Цены на продукты питания в России выросли на 4,1% в период с января по октябрь 2020 года. В Евросоюзе за аналогичный период — на 1,4%. Таковы данные Федеральной службы статистики (Росстат), опубликованные в пятницу, 27 ноября.

Цены на продукты питания в России выросли на 4,1% в период с января по октябрь 2020 года. В Евросоюзе за аналогичный период — на 1,4%. Таковы данные Федеральной службы статистики (Росстат), опубликованные в пятницу, 27 ноября.

В октябре стоимость продуктов в России выросла на 0,8%, а в ЕС— на 0,3%. Самый большой прирост потребительских цен отмечается на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 11,8 % (в то время как в Евросоюзе — на 0,9%), а также на фрукты — 10,8% (в ЕС — 8,4%).

Хлебобулочные изделия и крупы, а также масла и жиры выросли в цене за первые 10 месяцев текущего года на 6,8% (в ЕС хлеб и крупы подорожали на 0,9%, масла и жиры снизились в цене на 0,6%).

Цены на рыбу и морепродукты выросли в России на 3,5% (в ЕС — на 0,9%); мясо и мясопродукты — на 2,1% (в ЕС — на 1,6%), молочные изделия, сыры и яйца — на 2% (в среднем по Европе — на 0,6%).

Цены на овощи в РФ за январь-октябрь текущего года упали на 5,2% (в Евросоюзе — на 1,3%).

Ранее в сети появилась информация, что впервые за пять лет в России выросли продажи хлеба. По итогам 2020 года они могут увеличиться более чем на 60 тысяч тонн. Эксперты связали это с кризисом из-за пандемии коронавируса и переходом к более дешевому питанию. При этом в Кремле усомнились в правдивости утверждений о связи роста продаж хлеба с падением доходов россиян.