Украинский политолог Окара оценил рейтинг Зеленского шуткой про Деда Мороза

На внеочередных президентских выборах действующего главу Украины Владимира Зеленского поддержало бы около 40% избирателей.

Если бы в ближайшее воскресенье на Украине проходили президентские выборы, действующего главу государства Владимира Зеленского поддержало бы около 40% избирателей. Об этом говорят результаты общенационального исследования компании R&B Group «Электоральные настроения украинцев: президентский и партийный рейтинги».

За Зеленского на внеочередных выборах готовы проголосовать почти 40% определившихся в с выбором украинцев, за Порошенко и Бойко более 15% - R&B Grouphttps://t.co/EoVaQ9UEum — Интерфакс-Украина (@interfaxua) November 27, 2020

При этом за экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы отдать голос 15,7% тех, кто намерен участвовать в голосовании и определился с выбором. После Порошенко на третьей позиции разместился представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко с 15,4% голосов.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которой 27 ноября исполнилось 60 лет, могла бы получить 10,1% голосов.

Рассуждая о результатах опроса, политолог и директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара заметил, что рейтинги Зеленского несколько выросли по сравнению с реальными итогами президентских выборов 2019 года.

Тогда в первом туре шоумен набрал 30,24 % — почти вдвое больше, нежели у действующего на тот момент главы государства Порошенко (15,95%). Во втором туре, согласно окончательным результатам ЦИК страны, Зеленского поддержало более 73% избирателей (13,5 млн голосов).

«Украинское общество пока что показывает высокую степень инфантильности, неспособность делать выводы из какой-то объективной реальности. Причем рейтинг Зеленского в принципе не падает, он растет», — сказал политолог корреспонденту «Политики Сегодня».

По мнению Окары, в памяти большинства граждан более прочно закрепился образ Зеленского, скорее, как звезды сериала «Слуга народа», а не политического лидера. В нем учитель истории, обычный человек из народа Василий Голобородько внезапно становится президентом страны.

«Это говорит о том, что в обществе расклад иллюзии и эмпатии остается прежним, несмотря ни на что. Вера в Дедов Морозов бессмертна, а нерациональная любовь электората к Голобородько из сериала до сих пор не растаяла под влиянием реальности», — не сомневается собеседник издания.

Опрос показателен и тем, что на Украине отсутствует как таковая политическая динамика. На горизонте уже давно не появлялось новых партий или перспективных фигур, констатировал политолог.

«Приходится выбирать из той же колоды. Знаете, бывают такие карты в мелкую сеточку. При советской власти алкаши играли такими картами — там валеты в беретах. И вот какая-то такая замусоленная колода игральных карт и все та же плевая фигура. Это, конечно, показатель негатива, отсутствия элитной динамики. И отсутствие элитной ротации, мощной гонки, позволяет показывать такие рейтинги Зеленскому и всем остальным», — подытожил Окара.

Согласно опросу, партию «Слуга народа» поддержало бы 30,1% украинцев. Второе место могла бы занять парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — с 19,8%.

В пятерку лидеров, которые имеют шансы преодолеть пятипроцентных барьер, также вошли бы «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Сила и честь».

На днях глава офиса украинского президента Кирилл Тимошенко допустил возможность переизбрания Зеленского на второй срок. Как он заявил изданию «Корреспондент», одного президентского срока может быть недостаточно, чтобы полностью восстановить страну.

Украинский лидер Владимир Зеленский может попробовать переизбраться на второй срок:https://t.co/jYbpxkInDb pic.twitter.com/NzAXgq91Rg — Известия (@izvestia_ru) November 27, 2020

«Если у президента будет такое решение, он об этом скажет. <...> Действительно, для того чтобы восстановить страну, одного срока мало — это небольшой период, потому что его объективно недостаточно», — сказал он.

Возможность переизбрания не исключал и сам Зеленский. Весной 2020 года он сказал, что подумает об этом, если его поддержит украинский народ. На тот момент, по опросу социологического Центра Разумкова, президента поддерживали 59% граждан. При этом за октября-ноябрь его рейтинг упал до 33%.