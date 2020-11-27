ФБК теряет сторонников из-за длительного пребывания Навального в Германии

Количество подписчиков на канале блогера Алексея Навального стремительно уменьшается на фоне его продолжительного нахождения за границей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков.

Количество подписчиков на канале блогера Алексея Навального стремительно уменьшается на фоне его продолжительного нахождения за границей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков.

Количество подписчиков снижается не только у основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), но и у его сторонников, свидетельствуют данные с сайта Telegram Analytics. В частности, продолжительное пребывание блогера в Германии уменьшило интерес к юристу ФБК Любови Соболь, менеджеру проектов организации Леониду Волкову, а также пресс-секретарю фонда Кире Ярмыш.

Количество подписчиков Telegram-канала Навального с 16 октября по 25 ноября снизилось на 2618 человек, говорится в данных на портале. Как передает Федеральное агентство новостей (ФАН), такая же ситуация произошла и с каналом Ярмыш (отписались 3000 пользователей).

Подобная статистика может говорить о том, что блогер слишком долго находится в Германии после истории с "отравлением". На его YouTube-канале также снижается число подписчиков. Можно предположить, что жизнь Навального перестала интересовать даже его сторонников.