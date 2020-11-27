ФБК теряет сторонников из-за длительного пребывания Навального в Германии
Количество подписчиков на канале блогера Алексея Навального стремительно уменьшается на фоне его продолжительного нахождения за границей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков.
Количество подписчиков снижается не только у основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), но и у его сторонников, свидетельствуют данные с сайта Telegram Analytics. В частности, продолжительное пребывание блогера в Германии уменьшило интерес к юристу ФБК Любови Соболь, менеджеру проектов организации Леониду Волкову, а также пресс-секретарю фонда Кире Ярмыш.
Количество подписчиков Telegram-канала Навального с 16 октября по 25 ноября снизилось на 2618 человек, говорится в данных на портале. Как передает Федеральное агентство новостей (ФАН), такая же ситуация произошла и с каналом Ярмыш (отписались 3000 пользователей).
Подобная статистика может говорить о том, что блогер слишком долго находится в Германии после истории с "отравлением". На его YouTube-канале также снижается число подписчиков. Можно предположить, что жизнь Навального перестала интересовать даже его сторонников.