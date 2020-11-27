В РФ могут запретить показывать изображения военных преступников

Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

В Государственную думу РФ внесли законопроект, который запрещает демонстрировать изображения военных преступников и распространять атрибутику нацистов. Авторы инициативы уверены, что людям не следует каким-либо образом показывать лица и символику тех, кто ответственен за многочисленные военные преступления.

«[Запрещается] демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах», — сказано в законопроекте.

Впрочем, депутаты допустили несколько исключений. Показывать соответствующие изображения можно, если они не являются пропагандой или оправданием преступлений, а также формируют негативное отношение к идеологии нацизма. Такие меры помогут не допустить героизации военных преступников на территории страны, полагают парламентарии.

Юридические лица, которые продемонстрировали изображения военных преступников, должны будут заплатить штраф в размере до 50 тысяч рублей.

«Политика Сегодня» ранее писала, как в газетных ларьках Орла появились почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера. Региональный Следственный комитет уже ведет доследственную проверку. Сотрудники СК намерены выяснить обстоятельства, которые привели «к появлению и продаже в области почтовых марок с изображением нацистского преступника».