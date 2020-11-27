Китай использует пластмассовые армии для захвата мира

Игрушки из Китая продолжают наполнять полки магазинов по всему миру. Не стали исключением и игрушечные солдатики.

Игрушки из Китая продолжают наполнять полки магазинов по всему миру. Не стали исключением и игрушечные солдатики.

Во времена позднего СССР у детей был не слишком богатый выбор для игры в солдатиков. Использовались игрушки собственного производства или привозились из ГДР. Однако после распада Советского Союза рынок наводнили наборы с фигурками преимущественно невысокого качества и за малую цену. В первую очередь китайские производители копировали изделия британской компании Airfix.

Ковбои и индейцы, затем и солдаты времен Второй мировой войны, сообщает Nation News. Из КНР приходили наборы на любой вкус — вермахт, Советская армия, ВС США и другие. Фигурки нередко отличались острым облоем, о который дети могли порезать руки.

Из Поднебесной до сих пор продолжаются поступления игрушечных наборов на милитари-тематику, несмотря на борьбу за интеллектуальную собственность со стороны Запада. Но если в области электроники или автомобилестроения Китай сделал заметный шаг вперед, то в производстве игрушек он стремится занять нишевый рынок с помощью дешевизны и копирования.