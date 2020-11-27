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16:20   27 Ноября 2020
Происшествия

"Судья" из "Часа суда" приговорена к двум годам условно за мошенничество

"Судья" из "Часа суда" приговорена к двум годам условно за мошенничество

Ведущую программы "Час суда" Елену Дмитриеву признали виновной по делу о мошенничестве. Женщину приговорили к двум годам условно.

Замоскворецкий районный суд столицы признал виновной Дмитриеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает Агентство городских новостей "Москва". Ее приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на два года.

СМИ сообщали, что Дмитриева обманула предпринимателя. Она пообещала оказать бизнесмену юридическую помощь после конфликта с партнером. Мужчина так и не получил обещанных услуг.

Дмитриева играла роль "судьи" в программе "Час суда. Дела семейные". Передача выходила с 2004 года. Известно, что ведущая имеет юридическое образование.

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#москва #дмитриева #Час суда

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