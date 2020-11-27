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16:18   27 Ноября 2020
Происшествия

Напавший на таксиста в Жуковском мужчина задержан полицией

Напавший на таксиста в Жуковском мужчина задержан полицией

Подозреваемого в нападении на жуковского таксиста задержали сотрудники правоохранительных органов Московской области.

Таксист отказался везти двух мужчин и женщину с крупной собакой от одного из домов местного СНТ. После этого один из пассажиров стал угрожать водителю ножом и угнал служебный автомобиль, сообщает портал "Вести Подмосковья".

На угнанной машине мужчина уехал вместе с остальными пассажирами. Полицейские вскоре обнаружили автомобиль недалеко от места нападения. Однако преступник стал угрожать стражам порядка топором. Полицейским пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, после чего дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело о разбое, угонщика заключили под стражу.

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#нападение #жуковский #таксист

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