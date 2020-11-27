Генерал-майор Росгвардии Гонцов станет мэром Каспийска

Генерал Росгвардии Борис Гонцов станет главой дагестанского Каспийска. Такое сообщение появилось в СМИ.

Генерал Росгвардии Борис Гонцов станет главой дагестанского Каспийска. Такое сообщение появилось в СМИ.

Борис Гонцов ранее занимал должность первого заместителя командующего Восточным округом войск национальной гвардии России. Депутаты городского собрания избрали генерала мэром Каспийска 27 ноября, сообщил корреспондент ТАСС. Гонцов будет занимать пост мэра города будущие пять лет. Генерал-майор подчеркнул, что будет работать на благо Каспийска и Республики Дагестан.