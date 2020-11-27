Жители регионов не могут взять льготную ипотеку из-за отсутствия новостроек

Российские граждане, проживающие в 809 субъектах, не могут получить возможность использовать программу господдержки по льготной ипотеке, так как в их городах нет новых домов.

Российские граждане, проживающие в 809 субъектах, не могут получить возможность использовать программу господдержки по льготной ипотеке, так как в их городах нет новых домов.

Предназначенной для приобретения жилья в новостройках сниженной процентной ставкой не могут воспользоваться более миллиона россиян, сообщают специалисты Рейтингового агентства строительного комплекса. Объем строительства жилых апартаментов в России приходится на 308 городов, добавили они.

"В оставшихся 809 городах профессиональными застройщиками не строится ни одного квадратного метра жилья", — уточняет агентство.

Строительство жилья в России происходит неравномерно: застройщики нацелены на крупные агломерации. Сообщается, что в 2020 году количество новых жилых объектов уменьшилось до 99 миллионов квадратных метров.