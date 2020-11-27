Политику Украины по Донбассу назвали "горем от ума"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил на заявление главнокомандующего ВС Украины о том, что якобы Киев не планирует решать этот вопрос "чисто военным" путем.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил на заявление главнокомандующего ВС Украины о том, что якобы Киев не планирует решать этот вопрос "чисто военным" путем.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, представляющий в нижней палате парламента Крым, прокомментировал недавнее заявление главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака по поводу урегулирования ситуации в Донбассе. Ранее Хомчак заявил, что "чисто военного решения" в вопросе возвращения Донбасса у Киева нет. По словам генерала, это невозможно по трем причинам. Применением силы Киев нарушит международное гуманитарное право, украинские военнослужащие будут нести "серьезные" потери. Также, по утверждению украинского генерала, есть "риск вмешательства России".

"Вся украинская политика в отношении Донбасса укладывается в фразу "горе от ума", причём ума недалекого, затуманенного откровенным нацизмом, не желающего исполнять то, что сами подписывали в 2015 году. Есть минские соглашения, скажем прямо, - безальтернативные. Не хотят исполнять - пусть публично в этом признаются, а не забалтывают весь мир о своём миролюбии", — заявил Бальбек.

Он сравнил тактику Киева с "ящерицей", которая "лавирует между острыми углами и прячется в нору".