Россияне стали меньше покупать БАДы для снижения веса

Продажи биологически активных добавок для снижения веса в России резко упали в период пандемии коронавирусной инфекции.

Продажи биологически активных добавок для снижения веса в России резко упали в период пандемии коронавирусной инфекции.

Во вторую неделю октября объем реализации БАДов в упаковках снизился на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А с 16 по 26 октября спрос упал еще на 29%, пишет NEWS.ru.

По словам аналитиков фармрынка, постепенное снижение спроса на БАДы отмечается с весны 2020 года: в последнюю неделю мая россияне купили 134,9 тысячи упаковок БАДов, а годом ранее — 155,3 тысячи. В целом продажи средств для похудения за десять с половиной месяцев 2020 года упали на 5%.

Особенно явное снижение продаж зафиксировали в Московской области (−13%), Москве и Ростовской области (−6%). Исполнительный директор "Аптечной гильдии" Елена Неволина отметила, что прием БАДов для снижения веса — это недешевое "удовольствие", в то время как с началом пандемии COVID-19 у людей стало значительно меньше свободных денег. При этом специалист подчеркнула, что добавки для похудения в лучшем случае бесполезны, а в худшем — даже вредны для организма.