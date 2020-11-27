Климатический апокалипсис завтра. Почему американцы боятся заводить детей

Родители боятся отдавать детей на растерзание глобальному потеплению.

На мировую демографическую карту влияет глобальное потепление. К такому выводу пришли ученые из Йельского колледжа в Сингапуре, опросив несколько сотен человек. Респонденты боятся заводить детей из-за того, что тем придется бороться с «климатическим апокалипсисом», пишет британская газета The Guardian.

В опросе участвовало 600 человек в возрасте от 27 до 45 лет. Подавляющее большинство (96%) очень обеспокоено благополучием своего потомства на фоне меняющейся климатической картины мира.

«Я чувствую, что не могу с чистой совестью привести ребенка в этот мир и заставить выживать в апокалиптических условиях», — заявила одна из участников опроса.

Будущие родители объяснили свои убеждения тем, что постоянно видят влияние глобального потепления на окружающий мир. Один из респондентов даже сравнил климатический кризис с Первой мировой войной. По его мнению, таяние льдов и повышение средней температуры не отличаются от глобального вооруженного конфликта с точки зрения масштаба разрушительных последствий.

Исследователи также обратили внимание, что некоторые семьи, в которых уже родились дети, сожалеют о своем решении продолжить род. Ведь наличие ребенка означает, что «он будет всю жизнь производить выбросы углерода, которые сильно приблизят климатический кризис», сообщает The Guardian.

«Опасения по поводу углеродного вреда от рождения детей, как правило, были абстрактными и образными. Но страхи за жизнь уже родившихся или будущих детей были действительно глубокими и эмоциональными. Иногда смотреть на ответы было больно – многие люди действительно изливали душу», — заявил руководитель исследования Мэтью Шнайдер-Майерсон.

По мнению ученого, число людей, которые учитывают климатические проблемы при продолжении рода, в будущем будет только расти. Последствия глобального потепления для жителей планеты становятся все более очевидными, и чтобы решить проблему рождаемости «нужно действовать немедленно», уверен Шнайдер-Майерсон.

«Изменение климата – это единственный фактор, на который я смотрю, когда думаю о биологических детях. Я не хочу рожать детей в умирающем мире, хотя очень хочу быть матерью», — сказала еще одна респондентка.

По словам одного 42-летнего отца семейства, в 2050 году мир будет представлять собой «ад в теплице, с войнами за ресурсы, разрушением цивилизации, упадком сельского хозяйства, поднятием морей, таянием ледников, голодом, засухами, наводнениями, оползнями и повсеместным опустошением». Шнайдер-Майерсон посетовал, что такой сценарий находится «в пределах возможного».

В исследовании научного журнала Climate Change сказано, что статистической разницы между мнениями мужчин и женщин в этом вопросе нет. Хотя в опросе сингапурского университета из 600 человек три четверти составляли женщины. 6% семейных пар призналось, что испытывают угрызения совести за то, что произвели потомство. Родители боятся, что их дети столкнутся «с концом света из-за изменения климата».

Работа, которую провели ученые из Йельского колледжа, является первым академическим исследованием данного вопроса. The Guardian уточняет, что с результатами ознакомилось уже «очень большое количество заинтересованных людей».

«Это беспрецедентная попытка увидеть то, как некоторые люди думают о самом важном решении в своей жизни», — подытожил глава группы исследователей.

В заключение Шнайдер-Майерсон уточнил, что многие люди рассматривают усыновление как потенциальную альтернативу рождению биологических детей. Также влиянием климатического кризиса на потомство больше обеспокоены молодые люди, нежели пожилые. 92,3% опрошенных нарисовали ученые весьма пессимистичную картину будущего.

Теперь ученые из Сингапура намерены расширять исследовательскую базу и увеличивать штат респондентов для более подробного анализа. Предыдущая группа набиралась только из высокообразованных белых американцев.

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии и семьи Павел Пожигайло с доводами респондентов не согласился. По его словам, подобный подход может в прямом смысле опустошить планету, ведь люди будут бояться любой угрозы. Последних в современном мире достаточно, уверен специалист.

«Они говорят про глобальное потепление? Тогда я скажу про пандемию коронавируса, онкологические заболевания и так далее. Если так рассуждать, то потом ты просто окажешься на скамейке с Воландом [герой романа "Мастер и Маргарита"]. <…> Человек должен быть счастливым, а не быть психом, которого будут эти фобии преследовать всю жизнь. Там и климат, и сосульки на крыше дома и тому подобное. Дети наполняют жизнь человека счастьем, и за это счастье надо бороться», — подчеркнул Пожигайло.

Старший научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Мария Ананичева в беседе с «Политикой Сегодня» ранее объясняла, что реальные последствия глобального потепления коснутся человечества лишь через несколько сотен лет. В России первый удар от таяния ледников придется на Санкт-Петербург, а в США – на Нью-Йорк. В Европе наводнения угрожают Амстердаму, Риге, Таллину и Хельсинки.