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15:51   27 Ноября 2020
Политика

Лукашенко отказался быть президентом при новой конституции

Лукашенко отказался быть президентом при новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем решении, которое последует после принятия новой конституции. Об этом сообщили СМИ.

Глава Республики Беларусь заявил, что не будет возглавлять страну при новой конституции. Лукашенко подчеркнул, что не делает конституцию под себя. Президент посоветовал народу успокоиться и спокойно это перенести, передает Sputnik.

Белорусский лидер ранее подтвердил готовность к поправкам в Конституцию.

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