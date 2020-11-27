Бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко заключили под стражу до 25 января 2021 года.

Бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко заключили под стражу до 25 января 2021 года.

Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство о заключении экс-чиновника под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает источник в пресс-службе судебной инстанции.

Отмечается, что защита бывшего замдиректора ФСИН Максименко ходатайствовала о домашнем аресте в качестве наказания. Суд не удовлетворил просьбу адвокатов. Согласно версии следствия, Валерий Максименко в 2018 году совершал преступные махинации в связи со строительством 14 объектом судебно-уголовной системы. Экс-замглавы ФСИН взял более 2,1 миллиарда денежных средств, однако 14 объектов не достроил, причинив 189 миллионов ущерба.

Подсудимый не признает своей вины.