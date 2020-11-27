Басманный суд арестовал экс-замглавы ФСИН Максименко на два месяца
Бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко заключили под стражу до 25 января 2021 года.
Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство о заключении экс-чиновника под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает источник в пресс-службе судебной инстанции.
Отмечается, что защита бывшего замдиректора ФСИН Максименко ходатайствовала о домашнем аресте в качестве наказания. Суд не удовлетворил просьбу адвокатов. Согласно версии следствия, Валерий Максименко в 2018 году совершал преступные махинации в связи со строительством 14 объектом судебно-уголовной системы. Экс-замглавы ФСИН взял более 2,1 миллиарда денежных средств, однако 14 объектов не достроил, причинив 189 миллионов ущерба.
Подсудимый не признает своей вины.