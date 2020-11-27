До трех лет тюрьмы грозит вандалам за испорченную любовь к Байконуру

На центральной площади города неизвестные сломали патриотическую конструкцию "Я люблю Байконур".

Правоохранители уголовное дело из-за повреждения конструкции «Я люблю Байконур». В ночь на 24 ноября вандалы сломали гигантские буквы, находящиеся на центральной площади города, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Байконура.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры комплекса. Уголовным законодательством Российской Федерации максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде трех лет лишения свободы», - сказано в сообщении.

Как добавили в прокуратуре, сейчас проводятся проводятся следственные действия, ведется розыск злоумышленников. Происшествие не попало в поле зрения камер видеонаблюдения, установленных в районе площади Ленина. Правоохранители надеются на то, что вандалов помогут найти местные жители.

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