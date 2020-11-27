Украинский дипломат рассказал о реальной угрозе потери безвиза с ЕС

Украина может лишиться безвизового режима с Евросоюзом из-за ситуации с Конституционным судом (КСУ), который ранее назвал незаконным создание в стране Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Украина может лишиться безвизового режима с Евросоюзом из-за ситуации с Конституционным судом (КСУ), который ранее назвал незаконным создание в стране Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Такие опасения в эфире украинского телеканала «Прямой» высказал бывший заместитель главы администрации президента Украины и бывший же заместитель украинского министра иностранных дел, экс-посол Украины при Евросоюзе Константин Елисеев.

При этом Елисеев обвинил в происходящем Россию, которая якобы хочет «развалить Украину изнутри». Кремль, по словам чиновника, в своих попытках дестабилизировать ситуацию в соседней стране решил сменить тактику и теперь использует «пятую колонну».

Ключевым провалом действующей украинской власти Елисеев назвал отсутствие прогресса в урегулировании военного конфликта в Донбассе. Нынешний президент Владимир Зеленский перед выборами 2019 года обещал мир на востоке страны, но обещания своего так и не исполнил, и это его ключевой провал.

«К сожалению, еще один из провалов, на который пока что не обращают внимание, – это то, что действительно под угрозой находится безвизовый режим с Европейским союзом из-за того, что происходит вокруг борьбы с Конституционным судом», — добавил дипломат

В заключение Константин Елисеев призвал украинцев не пренебрегать этой темой и не верить словам чиновником о том, что эти вопросы уже улажены и нет никакой угрозы отмены безвизового режима с Евросоюзом. На самом деле, подчеркнул он, ему, как бывшему послу при Евросоюзе, ясно, что эта угроза реально существует.