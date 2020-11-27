Борис Джонсон в шапке-петушке рассмешил пользователей Сети

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях впервые покинул свою квартиру из-за двухнедельного карантина в весьма потешном наряде.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях впервые покинул свою квартиру из-за двухнедельного карантина в весьма потешном наряде.

Британский премьер первым делом после самоизоляции решил сделать пробежку. По этому случаю он надел черный лонгслив с брюками того же цвета, а также шапку-петушок в тон костюма, которая рассмешила пользователей социальных сетей.

"Борис Джонсон больше не на изоляции, так он выглядит сейчас. У меня просто нет слов. И этот человек считается нашим лидером?"— вопрошают пользователи Twitter.

Другим же людям просто показалось, что дело вовсе не в шапке, а в том, что глава правительства просто не умеет нормально их носить.

Ранее Борис Джонсон уже неоднократно показывался на публике в эпатажных для премьер-министра костюмах.