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15:22   27 Ноября 2020
Общество

Россияне смогут обратиться за консультацией по COVID-19 по номеру 122

Россияне смогут обратиться за консультацией по COVID-19 по номеру 122

Россияне могут обратиться по телефонному номеру 122, предназначенному для консультаций по вопросам COVID-19, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с губернаторами.

Проблему дозвона граждан до врачей поручил решить президент РФ Владимир Путин. С помощью номера 122 можно будет централизовать звонки в колл-центрах российских субъектов и организовать оперативную маршрутизацию.

Россияне смогут получить консультацию по терапии COVID-19, а также граждан соединят с работниками скорой помощи или поликлиники, подчеркнул Чернышенко. Время ответа оператора не должно превышать 20 минут.

Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется ежедневно.

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#122 #коронавирус #covid19

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