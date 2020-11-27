Россияне смогут обратиться за консультацией по COVID-19 по номеру 122

Россияне могут обратиться по телефонному номеру 122, предназначенному для консультаций по вопросам COVID-19, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с губернаторами.

Россияне могут обратиться по телефонному номеру 122, предназначенному для консультаций по вопросам COVID-19, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с губернаторами.

Проблему дозвона граждан до врачей поручил решить президент РФ Владимир Путин. С помощью номера 122 можно будет централизовать звонки в колл-центрах российских субъектов и организовать оперативную маршрутизацию.

Россияне смогут получить консультацию по терапии COVID-19, а также граждан соединят с работниками скорой помощи или поликлиники, подчеркнул Чернышенко. Время ответа оператора не должно превышать 20 минут.

Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте проекта обновляется ежедневно.