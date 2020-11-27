Иностранка выпала из окна в престижном районе Стамбула

Иностранная туристка получила травмы после падения из окна гостиничного номера в престижном районе Стамбула, передает ФАН.

Иностранная туристка получила травмы после падения из окна гостиничного номера в престижном районе Стамбула, передает ФАН.

Трагедия произошла ночью в районе Шишли. Очевидцы видели, как молодая иностранка выпала из окна. Она ударилась о навес на уровне первого этажа отеля. Свидетели вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в больницу. У женщины диагностировали многочисленные травмы, которые не представляют угрозы для жизни. Полицейские осмотрели номер отеля. Они не смогли установить причину произошедшего. Расследование продолжается.