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15:12   27 Ноября 2020
Происшествия

Иностранка выпала из окна в престижном районе Стамбула

Иностранка выпала из окна в престижном районе Стамбула

Иностранная туристка получила травмы после падения из окна гостиничного номера в престижном районе Стамбула, передает ФАН.

Трагедия произошла ночью в районе Шишли. Очевидцы видели, как молодая иностранка выпала из окна. Она ударилась о навес на уровне первого этажа отеля. Свидетели вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в больницу. У женщины диагностировали многочисленные травмы, которые не представляют угрозы для жизни. Полицейские осмотрели номер отеля. Они не смогли установить причину произошедшего. Расследование продолжается.

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#турция #стамбул #туристка

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