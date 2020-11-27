Политолог объяснил, что ждет Киргизию без русского языка

Киргизский народ очень тесно связан с Россией, считает руководитель проекта «Россия — Евразия» Михаил Чернов.

Политолог и руководитель проекта «Россия — Евразия» Михаил Чернов назвал «диверсией» предложение киргизского общественника Садирдина Торалиева лишить русский язык статуса официального в республике. И хотя коллеги Торалиева не поддержали его инициативу, сама постановка вопроса — тревожный знак, считает Чернов.

«Мы наблюдаем это во многих братских республиках бывшего Советского Союза, когда вытесняется русский язык, уходит целый культурный пласт. Очень ослабляются сами народы. Для киргизов русский язык — это техническое и гуманитарное образование. Киргизская культура ничуть не менее ценна, чем русская, это интересная древняя культура. Но если мы говорим о современной науке и образовании, о выходе в большой мир, то русский язык — это один из основных языков», — объяснил эксперт.

Садирдин Торалиев отмечал, что молодые люди перестали разговаривать на киргизском языке из-за «отсутствия потребности» в нем. Он также заявил, что нужно оставить государственным языком киргизский, а остальные «развивать другими законами».

«У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — сказал Торалиев.

Как считает Михаил Чернов, националистические заявления Торалиева следует рассматривать, как попытку увести Киргизию с орбиты России.

«Одну страну уже пытались оторвать от России, я имею в виду Армению. Что из этого вышло? Украину оторвали от России, что из этого вышло? Сейчас Белоруссию пытаются оторвать от России, и что мы видим? Если мы говорим о Киргизии, то это явления того же порядка, и даже опаснее. Киргизский народ очень тесно связан с Россией, Россия - родина современного киргизского народа. Киргизы пришли из Алтая», — продолжил эксперт.

В пятницу, 27 ноября, член конституционного совещания Нурлан Шерипов заявил, что официальный статус русского языка в новой редакции конституции менять не будут. Кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров тоже поддержал русский язык, подчеркнув, что это один из шести языков, используемых на трибуне ООН.

Согласно данным национального статистического комитета Киргизии, в 2020 году русские являются третьей по численности национальной группой в республике, после киргизов и узбеков. Среди 6,5 миллиона жителей более 344 тысяч человек — русские.

«Такие предложения — это просто диверсия, которая направлена, во-первых, против самого киргизского народа, а во-вторых, против России», — заключил Чернов.

17 ноября киргизские парламентарии вынесли на общественное обсуждение законопроект о назначении референдума по новой конституции. Проведение референдума предлагается совместить с досрочными выборами президента Киргизии, которые назначены на 10 января.

В новой конституции предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия. Также предложено возложить на главу государства ответственность за формирование и работу правительства. Кроме того, планируется снизить число депутатов парламента со 120 до 90. Проект закона о назначении референдума по внесению изменений в конституцию вынесен на общественное обсуждение.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Сторонники не прошедших избирательный барьер партий устроили массовые протесты, которые закончились отставками высшего руководства страны. ЦИК страны признал итоги голосования недействительными. Внеочередные президентские выборы намечены на 10 января 2021 года.