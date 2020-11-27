Доходы от ливийской нефти проходят мимо государственной казны

Доходы от продажи ливийской нефти Национальной нефтяной корпорацией в размере 3,2 миллиона долларов прошли мимо государственного бюджета Ливии.

Доходы от продажи ливийской нефти Национальной нефтяной корпорацией в размере 3,2 миллиона долларов прошли мимо государственного бюджета Ливии.

Увеличение добычи нефти в Ливии до 1,2 миллиона баррелей, произошедшее в период с октября до середины ноября, не принесло дополнительных денег в ливийский бюджет. Об этом глава Центробанка Ливии Саддик Кадир сообщил в письме руководителю энергетической компании Мустафе Саннале, которое было опубликовано в местных СМИ.

Недостача денежных средств обнаружилась в ходе аудиторской проверки, о чем сообщил Кадир, отметивший, что из-за этого Ливии будет не хватать иностранной валюты. Известно, что занимающаяся добычей ливийской нефти Национальная нефтяная корпорация находится под контролем Правительства национального согласия Ливии под руководством Файеза Сарраджа, которое использует доходы от продажи природных ресурсов в собственных своекорыстных целях, в частности, для оплаты "услуг" турецких наемников и закупки контрабандного оружия у Турции.