Воздушное сообщение между Ливией и Сирией возобновится. Решение приняло Управление гражданской авиации африканского государства.

Воздушное сообщение между Ливией и Сирией возобновится. Решение приняло Управление гражданской авиации африканского государства.

Сообщение будет проходить между аэропортом Дамаска и ливийской воздушной гаванью Бенина, передает Федеральное агентство новостей.

Рейсы будут иметь двухсторонний характер. Первый полет состоится 29 ноября. Его совершит частная сирийская авиакомпания Sham Wings.

В середине ноября Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) поприветствовала инициативу Управления гражданской авиации восстановить внутренние рейсы в Ливии из Триполи в аэропорт Бенина. Перевозками занимается мексиканская авиакомпания Global Air. Полеты совершают дважды в день.

Возобновить сообщение между Востоком и Западом Ливии удалось благодаря политическим переговорам по африканскому государству.