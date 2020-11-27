Работа миротворцев ВС РФ в НКР стала темой совещания Путина с членами СБ

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил положение дел вокруг Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил положение дел вокруг Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Главной темой совещания стало повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере компьютерной безопасности, рассказал официальный представитель Кремля. Кроме того, поднималась тема деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе и работы гуманитарной миссии. Путин в ходе обсуждения сообщил о том, что у него состоялись телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николой Пашиняном. Другие вопросы социально-экономической повестки в РФ тоже поднимались на совещании.