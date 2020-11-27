Лукашенко предложил создать выгодную для Белоруссии конституцию

Белоруссии нужна новая конституция, которая будет выгодна стране, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Белоруссии нужна новая конституция, которая будет выгодна стране, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Основной закон страны нельзя передавать "незнакомому президенту" из-за слишком широких полномочий главы государства. Лукашенко заявил, что он является сторонников новой конституции, иначе "будет беда". Только три продвинутых государства имеют такой свод законов, где от решения президента "зависит все": Белоруссия, Россия и Казахстан. Новая конституция поможет республике "не обвалиться" в случае прихода другого лидера, передает слова Лукашенко издание Sputnik Беларусь.