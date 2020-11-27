Лукашенко назвал коронавирус инструментом политического давления

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны используют коронавирус, чтобы закрыть свои границы и ввести ограничения, влияющие на другие страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны используют коронавирус, чтобы закрыть свои границы и ввести ограничения, влияющие на другие страны.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус стал недобросовестно использоваться некоторыми странами, когда им это нужно. Правда, о каких странах идет речь, он не сказал.

"Если надо отгородиться от кого-то - закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически - используют ковид", — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что очень важно в противодействии инфекции не допустить паники. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом. Число выявленных случаев достигло 130 012, а за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1128 пациентов.