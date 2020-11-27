«Это просто невероятно»: филателисты о марках с Гитлером в Орле

Эксперты рассказали, почему марки с изображением фюрера имеют право на существование.

В газетные киоски Орла завезли изображения Адольфа Гитлера. Вождя Третьего рейха отпечатали на почтовых марках, установив весьма демократичную цену: в среднем 290 рублей по городу. В местной «Роспечати» объяснили, что никаких законов не нарушают, ведь на упаковке мелким шрифтом прописан запрет на пропаганду нацизма.

Несмотря на это, региональный Следственный комитет уже начал доследственную проверку. Сотрудники СК намерены выяснить обстоятельства, которые привели «к появлению и продаже в области почтовых марок с изображением нацистского преступника».

«В настоящее время реализация данной продукции прекращена. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщается на сайте следственного управления.

В официальных данных производитель марок не указан, но орловское информбюро упоминает общественно-патриотическую организацию из Карелии «За Родину». Ее глава, Владислав Грин, рассказал, что при производстве почтовых знаков за основу были взяты реальные марки с изображением Гитлера времен нацистской Германии. Именно так Россия, по мнению лидера патриотического движения, должна закрепить «героический контекст Великой Победы над преступной фашистской Германией».

Против продажи марок с Гитлером выступили орловские ветераны. По их мнению, производство изделий с изображением фюрера «вызывает вопросы» не только к тем, кто этим занимается, но и к тем, кто эти марки продает.

Бывший директор Союза филателистов Санкт-Петербурга Наталья Курицына рассказала «Политике Сегодня», что возмущение фронтовиков, которые встретили изображения Адольфа Гитлера в родном городе, можно понять. Ветераны выступают против тех, кто пытается заработать на Великой Отечественной войне, считает специалист.

По мнению Курицыной, для коллекционеров такие марки не представляют никакой ценности.

«Цена им определена верно [290 рублей], коллекционерам такие марки не нужны. Они мало чего стоят. Чувства ветеранов понять можно, я сама житель блокадного Ленинграда. Но чем тут возмущаться, если эти предметы [марки с Гитлером] не используются в качестве пропаганды? Это часть истории. Это не значит, что такие марки не могут существовать. Возможно, есть люди, которые собирают такие вещи», — предположила экс-директор петербургских филателистов.

Одного из известнейших филателистов СНГ, чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова появление марок с Гитлером поставило в тупик. Особенно в той части, что изготовили их организация с патриотическим названием «За Родину».

«Это неофициальный выпуск, частный. Поэтому ценности они не представляют. Что касается организации "За Родину", чтобы она выпустила марки с Адольфом Гитлером… Вот это сочетание для меня вообще удивительно, если не чудовищно. Это просто невероятно», — возмутился Карпов.

Филателист со стажем рассказал, что после окончания Второй мировой войны найти марки с изображением вождя нацистов или свастики было невозможно, однако в Европе относились к этому проще. На официальном уровне никто не запрещал производить почтовые знаки с символикой Третьего рейха.

«В Советском Союзе марки с изображением Гитлера, понятное дело, были запрещены. И на всемирных выставках их тоже не было. По крайней мере, я их не видел там, хотя много где бывал. В Германии свастику не запрещали, просто не приветствовали. Сейчас на европейских аукционах марки с Гитлером и свастикой разрешены. Мне кажется, что наше отношение [россиян] к этому символу и лидеру рейха со времен СССР не изменилось. Как и мое личное отношение к этому», — заключил Карпов.

Во время Великой Отечественной войны на передовой погибло около 500 тысяч жителей Орла. Город почти два года находился в оккупации нацистских войск.

В 2007 году указом президента РФ Орел стал городом воинской славы.