Мощь российских снайперских винтовок впечатлила экспертов из США

Российские солдаты вооружены мощными снайперскими винтовками, которые по качеству не уступают лучшим мировым образцам, а нередко и превосходят их.

Российские солдаты вооружены мощными снайперскими винтовками, которые по качеству не уступают лучшим мировым образцам, а нередко и превосходят их.

Снайперы России прошли через большое количество сражений, оттачивая свое мастерство. Российские специалисты далеко ушли от упрощенных тактик холодной войны. Конструкторы уделили пристальное внимание оружию для снайперов. Ряд винтовок представляет серьезную угрозу для солдат армии США, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на экспертов издания The National Interest.

В первую очередь аналитики выделили СВДК. Она является крупнокалиберной модификацией СВД, созданной для поражения целей в бронежилетах. Благодаря увеличению калибра до 9.3х64 мм, солдаты в защите на расстоянии в 600 метров стали уязвимыми. Кроме того, были созданы ружья повышенного калибра Т-5000, СВ-98. Они с легкостью пробивают любой бронежилет.

Наиболее мощными являются АСВК и АСВКМ. При помощи боеприпасов 12.7x108 мм они могут наносить сокрушительные удары не только по пехоте в защите, но и по бронетехнике. В свое время винтовка АСВК создавалась как обновленный вариант противотанкового ружья.