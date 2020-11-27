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15:03   27 Ноября 2020
Весь мир

Датскую газету оштрафовали за карикатуру на памятник Русалочке

Датскую газету оштрафовали за карикатуру на памятник Русалочке

Окружной суд Копенгагена оштрафовал газету Berlingske на 285 тыс. крон (43 тыс.долларов) за публикацию карикатуры, которая якобы оскорбила памятник Русалочке. Рисунок разместили на страницах издания в апреле прошлого года на фоне происходивших тогда в стране политических дебатов.

Русалочка — это не только героиня одноименной сказки знаменитого датского писателя Ганса Христиана Андерсена, но и один из символов столицы государства. На карикатуре Русалочка предстала в нетрадиционном образе — в виде зомби с красными глазами и подписью «Зло в Дании».

По мнению родственников автора памятника — скульптора Эдварда Эриксена — карикатура нарушает унаследованное ими авторское право. Суд пришел к выводу, что рисунок не только похож на статую, но и демонизирует образ Русалочки.

«Очевидно, что таким образом Русалочка ассоциируется с политическими идеями, правым экстремизмом и злом», — приводит ТАСС постановление суда.

Помимо штрафа газета также должна будет возместить родственникам скульптора все судебные издержки.

Датскую газету оштрафовали за карикатуру на памятник Русалочке

Главный редактор Berlingske Том Енсен предъявленному штрафу удивился. Он посетовал на то, что сегодня СМИ не может использовать национальный символ, при этом не вступив в конфликт с авторским правом.

Кроме того, газета была оштрафована за фотографию Русалочки с защитной маской на лице, опубликованную в первую волну коронавируса.

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#штраф #дания #авторское право #скульптор #копенгаген #русалочка

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