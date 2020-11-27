Датскую газету оштрафовали за карикатуру на памятник Русалочке

Суд в Копенгагене посчитал, что Русалочка в виде зомби с красными глазами демонизирует образ героини.

Окружной суд Копенгагена оштрафовал газету Berlingske на 285 тыс. крон (43 тыс.долларов) за публикацию карикатуры, которая якобы оскорбила памятник Русалочке. Рисунок разместили на страницах издания в апреле прошлого года на фоне происходивших тогда в стране политических дебатов.

Русалочка — это не только героиня одноименной сказки знаменитого датского писателя Ганса Христиана Андерсена, но и один из символов столицы государства. На карикатуре Русалочка предстала в нетрадиционном образе — в виде зомби с красными глазами и подписью «Зло в Дании».

»Helt skævt,« siger chef på Berlingske efter dom om havfrue https://t.co/GjwwhdCUpw pic.twitter.com/T5gb8eX4QL — Jyllands-Posten (@jyllandsposten) November 23, 2020

По мнению родственников автора памятника — скульптора Эдварда Эриксена — карикатура нарушает унаследованное ими авторское право. Суд пришел к выводу, что рисунок не только похож на статую, но и демонизирует образ Русалочки.

«Очевидно, что таким образом Русалочка ассоциируется с политическими идеями, правым экстремизмом и злом», — приводит ТАСС постановление суда.

Помимо штрафа газета также должна будет возместить родственникам скульптора все судебные издержки.

Главный редактор Berlingske Том Енсен предъявленному штрафу удивился. Он посетовал на то, что сегодня СМИ не может использовать национальный символ, при этом не вступив в конфликт с авторским правом.

Vi anker dagens dom, som vi på Berlingske finder urimelig i en sag, vi samtidig mener er meget principiel. https://t.co/4lr6rdwXXx — Tom Jensen (@TomJensen1966) November 23, 2020

Кроме того, газета была оштрафована за фотографию Русалочки с защитной маской на лице, опубликованную в первую волну коронавируса.