Открытие моста на острове Русский могут снова перенести из-за наледи

Открытие нового моста на острове Русский в Приморском крае могут снова перенести из-за огромного объема работ по сбиванию наледи. Альпинисты не успевают очистить объект.

Открытие нового моста на острове Русский в Приморском крае могут снова перенести из-за огромного объема работ по сбиванию наледи. Альпинисты не успевают очистить объект.

Пятилетний контракт на содержание дороги Владивосток — остров Русский и мостового перехода через пролив Босфор Восточный заключили с АО "Уссурийское дорожное эксплуатационное предприятие" (УДЭП). Сумма контракта составила 462 366 303 рубля. Она казалась адекватной до тех пор, пока в Приморье не выпал ледяной дождь. Теперь УДЭП занимается тем, чего не было в изначальном договоре.

"Проблема в том, что никто и никогда не чистил ванты от наледи. Просмотрели все сборники видов работ — нет таких и их расценки никто не знает", — заявил источник Федерального агентства новостей в администрации региона.

Работа по сбиванию льда может обойтись подрядчику в десятки миллионов рублей. На данный момент главная задача заключается в открытии проезда по мосту на остров Русский. Спасти ситуацию поможет только сильный ветер, но его пока не наблюдается. При этом для сооружения эта нагрузка мизерная.