Пригожин ответил на вопрос об отмене заседания по Навальному

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин объяснил неявку обеих сторон на заседание о запрете на выезд за границу скандального блогера Алексея Навального.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин объяснил неявку обеих сторон на заседание о запрете на выезд за границу скандального блогера Алексея Навального.

В посте в соцсети "ВКонтакте", опубликованном пресс-службой компании "Конкорд", указано, что к предпринимателю обратилось издание "Главный. Региональный". Как отмечается в запросе СМИ, заседание по рассмотрению вопроса о запрете выезда Алексея Навального за рубеж должно было состояться 26 ноября, однако суд перенесли в связи с неявкой сторон.

"Алексей очень переживает по этому поводу. Мне передали его просьбу не закрывать ему выезд прямо сейчас. Поэтому мы приняли решение отложить заседание, ведь ему так нужна сейчас моя помощь", — разъяснил ситуацию Евгений Пригожин.

Петербургский бизнесмен отмечал ранее, что его иски к Навальному, а также к юристу так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь и их соратникам никак не связаны с политикой. Причиной обращения Пригожина в суд стали исключительно хамское поведение ответчиков и оскорбления в адрес предпринимателя. Бизнесмен призвал не расценивать защиту его чести и достоинства как политический заказ.