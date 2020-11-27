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13:34   27 Ноября 2020
Политика

Песков ответил на вопрос об отсутствии маски у Путина в Сарове

Песков ответил на вопрос об отсутствии маски у Путина в Сарове

Президент России Владимир Путин встретился с чиновниками в Сарове без маски. Об этом высказался его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля на вопрос об отсутствии маски у Путина ответил, что это было не бесконтрольное массовое общение. В случае президента стоит помнить об эпидемиологической безопасности, которая обеспечивается соответствующим образом, подчеркнул Песков.

Рабочая поездка Владимира Путина в Нижегородскую область состоялся 26 ноября.

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