13:34 27 Ноября 2020Политика
Песков ответил на вопрос об отсутствии маски у Путина в Сарове
Президент России Владимир Путин встретился с чиновниками в Сарове без маски. Об этом высказался его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин встретился с чиновниками в Сарове без маски. Об этом высказался его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представитель Кремля на вопрос об отсутствии маски у Путина ответил, что это было не бесконтрольное массовое общение. В случае президента стоит помнить об эпидемиологической безопасности, которая обеспечивается соответствующим образом, подчеркнул Песков.
Рабочая поездка Владимира Путина в Нижегородскую область состоялся 26 ноября.