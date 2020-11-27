Варшава удивила МИД России ответом на запрос по делу о катастрофе Ту-154

Министерство иностранных дел России прокомментировало реакцию Польши на запрос Москвы по делу о катастрофе Ту-154 под Смоленском.

Министерство иностранных дел России прокомментировало реакцию Польши на запрос Москвы по делу о катастрофе Ту-154 под Смоленском.

Российская сторона удивлена реакцией Варшавы на запрос о разговоре погибшего президента Польши Леха Качиньского с его братом Ярославом перед катастрофой.

Ранее Генпрокуратура РФ обратилась к Варшаве с просьбой предоставить стенограмму разговора братьев Качиньских до трагедии под Смоленском. В результате катастрофы Ту-154 в 2010 году погибли 96 пассажиров, в числе которых был бывший президент Польши Лех Качиньский.