Валентину Матвиенко переизбрали председателем парламентской ассамблеи СНГ

Главу Совфеда РФ Валентину Матвиенко выбрали председателем Межпарламентской Ассамблеи СНГ. За спикер российского верхней палаты парламента проголосовали единогласно.

Главу Совфеда РФ Валентину Матвиенко выбрали председателем Межпарламентской Ассамблеи СНГ. За спикер российского верхней палаты парламента проголосовали единогласно.

Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ провел заседание, на котором обсуждался вопрос избрания нового председателя. Срок исполнения полномочий предыдущего главы истек в это году. Эту функцию исполняла спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Прошло время, завершился срок моих полномочий, которыми вы меня наделили в 2019 году. Сегодня в повестке дня снова вопрос о председателе Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ", — сказала Матвиенко в начале заседания.

Глава Сената Казахстана Маулен Ашимбаев предложил переизбрать кандидатуру Матвиенко на второй срок. Он высоко оценил эффективность ее работы и напомнил, что при непосредственном участии спикера Совфеда РФ решением Генассамблеи ООН был учрежден Международный день парламентаризма.

"Сегодня Межпарламентская ассамблея играет важную роль в укреплении межпарламентского сотрудничества между нашими странами. Она стала востребованной площадкой конструктивного диалога и взаимодействия на международном уровне. Это результат работы Валентины Ивановны и безусловно всех коллег, представляющих парламенты стран СНГ", — сказал политик.

Матвиенко была переизбрана главой Межпарламентской Ассамблеи СНГ единогласно.