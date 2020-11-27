МИД России заявил, что тема погибших в Катыни поляков исчерпана

Москва, 27 ноября. Министерство иностранных дел России высказалось на тему погибших в Катыни поляков.

Москва, 27 ноября. Министерство иностранных дел России высказалось на тему погибших в Катыни поляков.

Вопрос по катынской трагедии и погибших поляков исчерпал себя в политических российско-польских отношениях, считают в дипломатическом ведомстве.

Ранее аналитик Михаил Демурин назвал конъюнктурным подход Польши к "катынскому делу", пишет ИА REGNUM. По его словам, заявления польских властей не заинтересованы в установлении исторической правды.