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13:12   27 Ноября 2020
Политика

МИД России заявил, что тема погибших в Катыни поляков исчерпана

МИД России заявил, что тема погибших в Катыни поляков исчерпана

Москва, 27 ноября. Министерство иностранных дел России высказалось на тему погибших в Катыни поляков.

Вопрос по катынской трагедии и погибших поляков исчерпал себя в политических российско-польских отношениях, считают в дипломатическом ведомстве.

Ранее аналитик Михаил Демурин назвал конъюнктурным подход Польши к "катынскому делу", пишет ИА REGNUM. По его словам, заявления польских властей не заинтересованы в установлении исторической правды.

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#польша #мид рф #катынь

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