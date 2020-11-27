Россиянам рассказали, когда начнется массовая вакцинация "ЭпиВакКороной"

Вакциной от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" начнут массово прививать население России в 2021 году. Часть доз препарата поступит в гражданский оборот 10 декабря.

Вакциной от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" начнут массово прививать население России в 2021 году. Часть доз препарата поступит в гражданский оборот 10 декабря.

Вакцина должна появиться почти во всех российских регионах в 2021 году, считает заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Рыжиков. Разрешение Минздрава РФ на проведение клинических исследований на добровольцах центр "Вектор" получил 24 июля. Испытания завершились 30 сентября.

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