Пашинян назвал обеспечение мира в Карабахе приоритетной задачей

Основным приоритетом для Нагорного Карабаха стало долгосрочное обеспечение мира. Необходимо соблюдать достигнутые договоренности, уверены в Ереване.

Основным приоритетом для Нагорного Карабаха стало долгосрочное обеспечение мира. Необходимо соблюдать достигнутые договоренности, уверены в Ереване.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к населению. В выступлении он затронул ряд тем, касающихся как Армении, так и ситуации в Карабахе. Премьер сообщил, что для этого необходимо придерживаться условий трехстороннего соглашения, которое также подписала армянская сторона.

"Сегодня важная цель - сохранить достигнутый мир, сделать его прочным и, если мы сможем сделать его постоянным, намного лучше", — заявил он.

Пашинян был одним из участников в подписании трехстороннего соглашения по Карабаху. Кроме него в согласовании участвовали президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев. Они вступили в силу с 10 ноября. Для обеспечения безопасности в регион были направлены российские миротворцы.