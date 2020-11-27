Действующий президент США Дональд Трамп не смог попасть в лунку для гольфа и обрушился на нее с ругательствами.

Действующий президент США Дональд Трамп не смог попасть в лунку для гольфа и обрушился на нее с ругательствами.

Американский лидер посетил расположенный в Виргинии гольф-клуб в День благодарения. На записи портала TMZ видно, как Трамп ругается с лункой. Он замахнулся несколько раз, но не смог попасть по мячу. Когда действующий президент все-таки ударил по мячику, тот улетел в сторону озера. Американский президент с раздражением воскликнул: "Вот черт!". Трамп добавил, что ненавидит "эту чертову лунку".

Издание сообщило, что действующий президент имеет долгую историю взаимоотношений с этой лункой. СМИ подчеркнуло, что отношения "не такие уж хорошие". Портал также связал промахи Трампа с эмоциями, связанными с ситуацией на выборах США.