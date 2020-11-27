Учитель несколько раз выстрелил из травматического пистолета в школе Кабардино-Балкарии. Мужчина оборонялся от напавших на него детей, сообщил источник в полиции.

Учитель несколько раз выстрелил из травматического пистолета в школе Кабардино-Балкарии. Мужчина оборонялся от напавших на него детей, сообщил источник в полиции.

Стрельба произошла в лицее №2 города Нальчика. Пострадавших не было в результате происшествия. Сообщается, что между школьниками и преподавателем возник конфликт, в результате которого ученики напали на мужчину.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Участников драки доставили в отделение. Устанавливаются все обстоятельства.