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13:00   27 Ноября 2020
Происшествия

В Нальчике учитель устроил стрельбу после конфликта с обиженным учеником

В Нальчике учитель устроил стрельбу после конфликта с обиженным учеником

Учитель несколько раз выстрелил из травматического пистолета в школе Кабардино-Балкарии. Мужчина оборонялся от напавших на него детей, сообщил источник в полиции.

Стрельба произошла в лицее №2 города Нальчика. Пострадавших не было в результате происшествия. Сообщается, что между школьниками и преподавателем возник конфликт, в результате которого ученики напали на мужчину.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Участников драки доставили в отделение. Устанавливаются все обстоятельства.

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#стрельба #кабардино-балкария #нальчик #школа

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