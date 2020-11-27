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12:56   27 Ноября 2020
Армия

Жизнь в Карабахе налаживается благодаря миротворцам из России

Жизнь в Карабахе налаживается благодаря миротворцам из России

Контингент российских миротворцев продолжает оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха. Приток возвращающихся беженцев продолжает расти.

В течение суток не было зафиксировано нарушений перемирия ни армянской, ни азербайджанской стороной. Помощь от российской стороны наращивается. В результате все больше беженцев предпочитают вернуться в свои дома. Ежедневно поток только увеличивается. В Минобороны России сообщили, что за 24 часа зафиксировано возвращение более 2000 человек.

Россияне помогают местным школам с ремонтом и подготовкой к учебному процессу, сообщает ФАН. С целью оказания профессиональной медицинской помощи, в регион переброшены военнослужащие Восточного военного округа из специальных отрядов. Саперы очищают местность от мин и неразорвавшихся снарядов. В домах было обнаружено 57 взрывоопасных объектов, которые были обезврежены.

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#миротворцы #восстановление #нагорный карабах

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