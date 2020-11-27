Жизнь в Карабахе налаживается благодаря миротворцам из России

Контингент российских миротворцев продолжает оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха. Приток возвращающихся беженцев продолжает расти.

Контингент российских миротворцев продолжает оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха. Приток возвращающихся беженцев продолжает расти.

В течение суток не было зафиксировано нарушений перемирия ни армянской, ни азербайджанской стороной. Помощь от российской стороны наращивается. В результате все больше беженцев предпочитают вернуться в свои дома. Ежедневно поток только увеличивается. В Минобороны России сообщили, что за 24 часа зафиксировано возвращение более 2000 человек.

Россияне помогают местным школам с ремонтом и подготовкой к учебному процессу, сообщает ФАН. С целью оказания профессиональной медицинской помощи, в регион переброшены военнослужащие Восточного военного округа из специальных отрядов. Саперы очищают местность от мин и неразорвавшихся снарядов. В домах было обнаружено 57 взрывоопасных объектов, которые были обезврежены.