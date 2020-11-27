Песков заявил, что в пресс-конференцию Путина включат элементы прямой линии

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина будет частично иметь элементы прямой линии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина будет частично иметь элементы прямой линии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что ежегодная пресс-конференция главы государства состоится 17 декабря в видеорежиме, Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево.

По словам Пескова, задать вопросы президенту смогут не только представители СМИ, но и россияне. Сделать это можно будет при помощи приложения "Москва-Путину" после 6 декабря, добавил он. Песков предупредил, что во время пресс-конференции глава государства будет "много говорить".