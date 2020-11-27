Додон обратился к Санду с призывом не распускать правительство

Одержавшая победу на выборах Молдавии Майя Санду обязана сразу после инаугурации взять ответственность за обстановку в стране, считает действующий президент страны Игорь Додон.

Одержавшая победу на выборах Молдавии Майя Санду обязана сразу после инаугурации взять ответственность за обстановку в стране, считает действующий президент страны Игорь Додон.

Она не должна отправлять правительство в отставку, кабмин не вводит страну в хаос, подчеркивает действующий президент. Обращение Додона опубликовали в Facebook. Своими действиями Санду покажет, что готова изменить ситуацию к лучшему, полагает ее оппонент.

Необходимо организовать корректную передачу власти, подчеркнул действующий президент. Он не собирается мешать новой главе государства и готов оказывать поддержку при необходимости.