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12:39   27 Ноября 2020
Политика

Додон обратился к Санду с призывом не распускать правительство

Додон обратился к Санду с призывом не распускать правительство

Одержавшая победу на выборах Молдавии Майя Санду обязана сразу после инаугурации взять ответственность за обстановку в стране, считает действующий президент страны Игорь Додон.

Она не должна отправлять правительство в отставку, кабмин не вводит страну в хаос, подчеркивает действующий президент. Обращение Додона опубликовали в Facebook. Своими действиями Санду покажет, что готова изменить ситуацию к лучшему, полагает ее оппонент.

Необходимо организовать корректную передачу власти, подчеркнул действующий президент. Он не собирается мешать новой главе государства и готов оказывать поддержку при необходимости.

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#молдавия #игорь додон #майя санду

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