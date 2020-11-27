Многодетный отец Милонов назвал «сказкой» программу «Семейного индекса»

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила создать льготную программу для семей. Ее коллега Виталий Милонов призвал не обнадеживать многодетные семьи раньше времени.

В Госдуме предложили создать льготную программу для семей. Соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой направила депутат нижней палаты парламента Елена Строкова (ЛДПР). Об этом сообщил RT со ссылкой на копию документа.

Программа получит название «Семейный индекс». Строкова предлагает собирать и анализировать показатели деятельности каждой семьи. Чем выше будет такой индекс, тем больше будет льгот. Одна из возможных привилегий — уменьшение процентной ставки по ипотеке.

«Разработка такой инновационной системы поддержки российских семей представляет собой очень трудоемкий процесс. Однако в конечном итоге поощрение семьи подобными льготами и запуск “семейного индекса” приведут к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян», — не сомневается Строкова.

Среди других льгот: скидка на приобретение мебели, автотранспорта, отделочных и строительных материалов отечественного производства.

По словам депутата, на повышение «семейного индекса» могут повлиять создание семьи, рождение трех и более детей, участие и победа ребенка в соревнованиях и конкурсах разного уровня, окончание образовательного учреждения с отличием, получение дополнительного образования, а также спортивные достижения.

По задумке депутата, программа должна содержать многоуровневую систему. После достижения семьей каждого нового уровня количество получаемых льгот будет расти.

«Сейчас это лишь идея о создании инновационной системы поддержки и поощрения семей. Проработать и реализовать этот механизм возможно только в условиях совместной работы правительства, парламентариев и соответствующих министерств», — призвала депутат.

По заверению Строковой, в настоящее время такой программы нет ни в одной стране мира. По ее словам, «семейный индекс» простимулирует семьи к более ответственному подходу при воспитании ребенка и его всестороннем развитии.

Многодетный отец и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов положительно отреагировал на инициативу Строковой, напомнив, что сам является главой большого семейства.

«Кто же будет против? Я сам многодетный отец, поэтому приветствую такие методы поощрения и выступаю за меры поддержки», — сказал депутат корреспонденту «Политики Сегодня».

Однако, по словам Милонова, предложение о льготной программе немного запоздало. Он обратил внимание, что на днях нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

«Вопрос в том, что если сейчас мы посмотрим в бюджет, который мы приняли, то он содержит большое количество денег, которые являются долгом. Это очень хорошая идея, но она требует серьезного финансирования. Поэтому, конечно же, подобного рода инициативы нужны и очень важны, но для корректности рассмотрения подобного рода инициатив я бы все-таки хотел напомнить, что они должны предлагаться одновременно с обсуждением источников финансирования», — напоминает процедуру собеседник агентства.

Согласно закону «О бюджете», в 2021 году его дефицит составит 2,75 трлн руб., а основными источниками восполнения станут государственные заимствования суммой 2,94 трлн руб.

"Мы сегодня рассматривать будем бюджет на следующий год. Сложный год, непростой, и должны прямо сказать: все сделал президент для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, не за счет людей", - заявил Председатель ГД Вячеслав Володин pic.twitter.com/OKDGhjR0ei — Государственная Дума (@dumagovru) November 26, 2020

При этом в закон заложено 50 госпрограмм, большинство из которых уже скорректировали ко второму чтению. В частности, на «Социальную поддержку граждан» выделят чуть более 2 трлн руб. в 2021 году.

По мнению Милонова, несвоевременное объявление о запуске «Семейного индекса» обнадежит многие семьи, однако в действительности они не смогут получить заявленной поддержки из-за отсутствия необходимых средств.

«Это очень плохо, если мы сейчас многодетным семьям расскажем о подобной возможности, программе, но при этом будет чье-то благое пожелание, которое не может быть выполнено. Потому что стоимость подобного пожелания исчисляется каким-то количеством миллиардов, которых просто в бюджете нет. И люди будут надеяться, рассчитывать на то, что это возможно, а в реалиях это будет просто сказка. Так что тут нужно ответственно относиться к этому», — подытожил депутат.

С Милоновым согласилась первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. В беседе с корреспондентом ПС она подчеркнула, что такие меры поддержки должны предоставляться на равных условиях.

«Всегда хорошо, когда к тем мерам поддержки, которые уже существуют, дополняются либо новые, либо предлагается их развитие. Но, безусловно, каждая мера поддержки должна быть оправдана, обоснованна. И семьи, которые нуждаются в поддержке, достигнув определенного уровня благополучия с точки зрения финансов, надо, чтобы это стимулировало всех. Чтобы те семьи, которые живут в городах, получали помощь, а также те, кто живет в самых отдаленных районах, селах, тоже имели такую возможность», — отметила Окунева.

Кроме того, по словам собеседницы издания, нельзя забывать и про те семьи, в которых есть дети с особенностями развития.

«Сложно рассматривать в семье какие-то свои возможности, если у нее не будет преимуществ на спортивные достижения из-за того, что ребенок нездоров. Это грустная жизненная ситуация, но, наверное, как законодатели, мы должны анализировать абсолютно все», — выразила мнение Окунева.

Ранее Госдума поддержала законопроект, согласно которому российские многодетные семьи могут потратить государственную субсидию в размере не более 450 тысяч рублей на строительство и ремонт ипотечного жилья.