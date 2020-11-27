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14:12   27 Ноября 2020
Россия

Многодетный отец Милонов назвал «сказкой» программу «Семейного индекса»

Многодетный отец Милонов назвал «сказкой» программу «Семейного индекса»

В Госдуме предложили создать льготную программу для семей. Соответствующее обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой направила депутат нижней палаты парламента Елена Строкова (ЛДПР). Об этом сообщил RT со ссылкой на копию документа.

Программа получит название «Семейный индекс». Строкова предлагает собирать и анализировать показатели деятельности каждой семьи. Чем выше будет такой индекс, тем больше будет льгот. Одна из возможных привилегий — уменьшение процентной ставки по ипотеке.

Многодетный отец Милонов назвал «сказкой» программу «Семейного индекса»

«Разработка такой инновационной системы поддержки российских семей представляет собой очень трудоемкий процесс. Однако в конечном итоге поощрение семьи подобными льготами и запуск “семейного индекса” приведут к улучшению не только демографической ситуации, но и качества развития нового поколения россиян», — не сомневается Строкова.

Среди других льгот: скидка на приобретение мебели, автотранспорта, отделочных и строительных материалов отечественного производства.

По словам депутата, на повышение «семейного индекса» могут повлиять создание семьи, рождение трех и более детей, участие и победа ребенка в соревнованиях и конкурсах разного уровня, окончание образовательного учреждения с отличием, получение дополнительного образования, а также спортивные достижения.

Многодетный отец Милонов назвал «сказкой» программу «Семейного индекса»

По задумке депутата, программа должна содержать многоуровневую систему. После достижения семьей каждого нового уровня количество получаемых льгот будет расти.

«Сейчас это лишь идея о создании инновационной системы поддержки и поощрения семей. Проработать и реализовать этот механизм возможно только в условиях совместной работы правительства, парламентариев и соответствующих министерств», — призвала депутат.

По заверению Строковой, в настоящее время такой программы нет ни в одной стране мира. По ее словам, «семейный индекс» простимулирует семьи к более ответственному подходу при воспитании ребенка и его всестороннем развитии.

Многодетный отец и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов положительно отреагировал на инициативу Строковой, напомнив, что сам является главой большого семейства.

«Кто же будет против? Я сам многодетный отец, поэтому приветствую такие методы поощрения и выступаю за меры поддержки», — сказал депутат корреспонденту «Политики Сегодня».

Многодетный отец Милонов назвал «сказкой» программу «Семейного индекса»

Однако, по словам Милонова, предложение о льготной программе немного запоздало. Он обратил внимание, что на днях нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

«Вопрос в том, что если сейчас мы посмотрим в бюджет, который мы приняли, то он содержит большое количество денег, которые являются долгом. Это очень хорошая идея, но она требует серьезного финансирования. Поэтому, конечно же, подобного рода инициативы нужны и очень важны, но для корректности рассмотрения подобного рода инициатив я бы все-таки хотел напомнить, что они должны предлагаться одновременно с обсуждением источников финансирования», — напоминает процедуру собеседник агентства.

Многодетный отец Милонов назвал «сказкой» программу «Семейного индекса»

Согласно закону «О бюджете», в 2021 году его дефицит составит 2,75 трлн руб., а основными источниками восполнения станут государственные заимствования суммой 2,94 трлн руб.

При этом в закон заложено 50 госпрограмм, большинство из которых уже скорректировали ко второму чтению. В частности, на «Социальную поддержку граждан» выделят чуть более 2 трлн руб. в 2021 году.

По мнению Милонова, несвоевременное объявление о запуске «Семейного индекса» обнадежит многие семьи, однако в действительности они не смогут получить заявленной поддержки из-за отсутствия необходимых средств.

Многодетный отец Милонов назвал «сказкой» программу «Семейного индекса»

«Это очень плохо, если мы сейчас многодетным семьям расскажем о подобной возможности, программе, но при этом будет чье-то благое пожелание, которое не может быть выполнено. Потому что стоимость подобного пожелания исчисляется каким-то количеством миллиардов, которых просто в бюджете нет. И люди будут надеяться, рассчитывать на то, что это возможно, а в реалиях это будет просто сказка. Так что тут нужно ответственно относиться к этому», — подытожил депутат.

С Милоновым согласилась первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. В беседе с корреспондентом ПС она подчеркнула, что такие меры поддержки должны предоставляться на равных условиях.

Многодетный отец Милонов назвал «сказкой» программу «Семейного индекса»

«Всегда хорошо, когда к тем мерам поддержки, которые уже существуют, дополняются либо новые, либо предлагается их развитие. Но, безусловно, каждая мера поддержки должна быть оправдана, обоснованна. И семьи, которые нуждаются в поддержке, достигнув определенного уровня благополучия с точки зрения финансов, надо, чтобы это стимулировало всех. Чтобы те семьи, которые живут в городах, получали помощь, а также те, кто живет в самых отдаленных районах, селах, тоже имели такую возможность», — отметила Окунева.

Кроме того, по словам собеседницы издания, нельзя забывать и про те семьи, в которых есть дети с особенностями развития.

«Сложно рассматривать в семье какие-то свои возможности, если у нее не будет преимуществ на спортивные достижения из-за того, что ребенок нездоров. Это грустная жизненная ситуация, но, наверное, как законодатели, мы должны анализировать абсолютно все», — выразила мнение Окунева.

Многодетный отец Милонов назвал «сказкой» программу «Семейного индекса»

Ранее Госдума поддержала законопроект, согласно которому российские многодетные семьи могут потратить государственную субсидию в размере не более 450 тысяч рублей на строительство и ремонт ипотечного жилья.

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