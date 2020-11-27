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12:29   27 Ноября 2020
Политика

Санкции США против РФ обусловлены конъюнктурными мотивами

Санкции США против РФ обусловлены конъюнктурными мотивами

Антироссийские санкции США обусловлены сугубо конъюнктурными мотивами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова выступила на еженедельном брифинге 27 ноября, где высказалась об антироссийских санкциях. США ввели ограничительные меры против трех компаний в РФ. Мотивы американской стороны являются конъюнктурными, подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

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