Санкции США против РФ обусловлены конъюнктурными мотивами

Антироссийские санкции США обусловлены сугубо конъюнктурными мотивами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Антироссийские санкции США обусловлены сугубо конъюнктурными мотивами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова выступила на еженедельном брифинге 27 ноября, где высказалась об антироссийских санкциях. США ввели ограничительные меры против трех компаний в РФ. Мотивы американской стороны являются конъюнктурными, подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.