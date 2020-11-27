Зеленский поделился архивным фото с родителями

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети выложил снимок со своими родителями.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети выложил снимок со своими родителями.

Фотография была сделана за ужином в родном городе президента, куда он приехал с визитом после того, как полностью выздоровел от коронавирусной инфекции. В кадре семья главы государства сидит за накрытым обеденным столом.

"Кривбасссс!!! Папааа!!! Мамаааа!!! Люблю!!!" — подписал фотографию Зеленский.

Ранее украинский лидер в своем обращении в народу рассказал, что ему удалось побороть коронавирусную инфекцию.

"Настроение бодрое, температура 36,6. Сам я позитивный, потому что тест негативный", — сказал он.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что сдал отрицательный тест на COVID-19.