12:22 27 Ноября 2020Политика
Зеленский поделился архивным фото с родителями
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети выложил снимок со своими родителями.
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети выложил снимок со своими родителями.
Фотография была сделана за ужином в родном городе президента, куда он приехал с визитом после того, как полностью выздоровел от коронавирусной инфекции. В кадре семья главы государства сидит за накрытым обеденным столом.
"Кривбасссс!!! Папааа!!! Мамаааа!!! Люблю!!!" — подписал фотографию Зеленский.
Ранее украинский лидер в своем обращении в народу рассказал, что ему удалось побороть коронавирусную инфекцию.
"Настроение бодрое, температура 36,6. Сам я позитивный, потому что тест негативный", — сказал он.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что сдал отрицательный тест на COVID-19.